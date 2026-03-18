Campania, Pecoraro: Case a chi ne ha diritto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Così l’Assessore alle politiche abitative Claudia Pecoraro.

L’Assessore ha aggiunto:

Ringraziamo le Forze dell’ordine per l’intervento e per il ripristino della legalità. La legalità, però, per noi non è mai fine a sé stessa: è lo strumento per garantire giustizia sociale, equità e diritti a cittadine e cittadini.

Abbiamo avviato un lavoro serio di censimento del patrimonio abitativo, per conoscere lo stato degli immobili e incrociare correttamente domanda e offerta.

Non saranno tollerate situazioni di illegalità, ma, allo stesso tempo, lavoriamo perché ogni persona abbia accesso a una casa dignitosa.

La casa è un diritto fondamentale e non può essere terreno di disuguaglianze. Restituire questi alloggi a chi ne ha diritto significa rimettere al centro la dignità delle persone.

La Politica giusta è quella che non lascia indietro nessuno e costruisce diritti, non privilegi.