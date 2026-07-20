Campania, ondate di calore estese al 22 luglio 2026

Temperature sopra le medie stagionali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha prorogato il vigente avviso di criticità per Ondate di calore fino alle 13:00 di mercoledì 22 luglio.

Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4 – 5 °C. Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore diurne potrà superare anche il 60 – 70%, in condizioni di scarsa ventilazione e che, durante le ore notturne potrà raggiungere l’80% e una scarsa ventilazione.

Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.

Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è possibile consultare il sito https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp