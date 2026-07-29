Home Salute Campania, ondate di calore 30 luglio – 2 agosto 2026

Campania, ondate di calore 30 luglio – 2 agosto 2026

Di
Redazione
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Ondate di calore

Temperature al di sopra delle medie stagionali ed elevati tassi di umidità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha emanato un avviso di criticità per Ondate di calore valido dalle 12:00 di domani, giovedì 30 luglio fino alle 12:00 di domenica 2 agosto.

Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4 – 5 °C. Si prevede anche un tasso di umidità che che, durante le ore notturne potrà superare anche il 70 – 80% in condizioni di scarsa ventilazione.

Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.

Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è possibile consultare il sito https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp

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