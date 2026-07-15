Campania, ondate di calore 15 – 17 luglio 2026

Temperature al di sopra delle medie stagionali ed elevati tassi di umidità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore dalle 20:00 di stasera, mercoledì 15 luglio, alle 20:00 di venerdì 17 luglio.

Si prevedono ancora temperature elevate che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4 – 6°C, associate a un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche il 60 – 70%, in condizioni di scarsa ventilazione.

L’Assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ricorda che è a disposizione delle persone over 65 e delle persone con disabilità la terrazza della piscina dello stadio Collana al Vomero, aperta su sua disposizione tutti i giorni della settimana: l’accesso è gratuito.

L’Assessore Zabatta ha proseguito: