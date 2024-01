Campania, Oliviero: Orgogliosi di aver patrocinato mostra su Matteotti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Siamo orgogliosi di aver patrocinato e sostenuto la realizzazione, prima a Napoli e poi a Caserta, della mostra itinerante dedicata a Giacomo Matteotti, perché credo sia doveroso da parte delle Istituzioni ricordare il suo amore per la libertà e per la democrazia, il suo spessore politico e le sue doti di grande umanità, passione e lungimiranza di cui in questo momento storico avremmo particolarmente bisogno.