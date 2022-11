Campania, Oliviero interviene alla ‘Giornata per la Trasparenza’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.



È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, intervenendo, stamani, 21 novembre, alla ‘Giornata per la Trasparenza’ in Consiglio regionale, promossa dalla competente Unità dirigenziale Speciale ‘Trasparenza ed Anticorruzione’, diretta da Alfredo Aurilio.

Ha aggiunto Oliviero:

Puntiamo su trasparenza ed informazione istituzionale quali attività strategiche per contribuire a migliorare i procedimenti legislativi ed amministrativi in capo a questo Consiglio regionale e per rendere l’istituzione consiliare sempre più aperta nei confronti dei cittadini.

Ha sottolineato Aurilio:

La trasparenza è un’azione ed un obiettivo fondamentale per tutte le pubbliche amministrazioni ed, in particolare, per il Consiglio Regionale della Campania, una sfida sempre aperta che vede impegnata tutta la filiera amministrativa, che sottende l’attività legislativa del Consiglio regionale, nel dare attuazione alle leggi che prevedono obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi, ma anche nell’azione di informazione istituzionale che contribuisce fortemente alla attuazione della trasparenza e della partecipazione e alle iniziative per l’anticorruzione.