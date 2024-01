Campania, Oliviero: Autonomia, se crolla il Sud, crolla l’Italia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Le Regioni non partono dalla stessa linea di partenza perché il criterio della spesa storica nei servizi essenziali, come sanità, istruzione e trasporti, ha favorito le regioni del Nord e penalizzato quelle del Sud.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

Aggiunge l’esponente del PD:

Per questo è fondamentale fare fronte unico come regioni meridionali per fermare il treno dell’autonomia per evitare che il vagone del Nord si stacchi definitivamente da quello del Sud.

Occorre ricordare che l’Italia è unica ed unita e che, se crolla il Sud, sul piano economico, sociale, demografico, crolla l’intero Paese.