Campania, insediato Osservatorio per benessere infanzia e adolescenza

Sono molto soddisfatta per l’insediamento dell’Osservatorio per il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza che crea una forte sinergia e vede tutti i componenti sulla stessa lunghezza d’onda e fermamente intenzionati a tutelare il benessere dei nostri bambini, prevenire e contrastare i fenomeni del disagio giovanile che, purtroppo, in Campania, raggiungono da tempo percentuali allarmanti.