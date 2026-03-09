Campania, insediate Commissioni Speciali Trasparenza e Anticamorra

Eletti Presidenti, rispettivamente, i Consiglieri Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha insediato la I e la II Commissione speciale, competenti rispettivamente, per la ‘Trasparenza, Controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell’utilizzo degli altri fondi’ ed ‘Anticamorra, Beni confiscati, Bonifiche ambientali ed ecomafie’.

Presidente della Commissione Trasparenza è stato eletto il Consigliere Francesco Iovino, Riformisti e Moderati Lista Cirielli ECR; Vicepresidente, Gaetano Simeone, Fico Presidente; Segretario, Giovanni Iovino, Avanti Campania PSI.

I componenti della I Commissione Speciale sono: Maurizio Petracca, PD, Francesco Picarone, PD, Marco Villano, PD, Luca Fella Trapanese, M5S, Giuseppe Barra, Casa Riformista – Italia Viva – Noi di centro, Gennaro Oliviero, A Testa Alta, Giovanni Iovino, Avanti Campania PSI, Gaetano Simeone, Fico Presidente, Rosario Andreozzi, AVS, Gennaro Sangiuliano, FdI, Palmira Fele, FdI, Roberto Celano, FI, Mimì Minella, FI, Massimo Grimaldi, Lega Cirielli Presidente, Francesco Iovino, Riformisti e Moderati Lista Cirielli ECR.

Il Presidente Iovino ha commentato:

Ho già ricoperto il ruolo di Vicepresidente di questa Commissione e noto con piacere che si è arricchita di autorevoli colleghi consiglieri e ritengo che faremo un buon lavoro soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della vigilanza e del controllo ispettivo. Proveremo insieme con tutta la Commissione fare lavoro di collaborazione al servizio dei cittadini.

Per quanto riguarda la II Commissione Speciale, Vincenzo Santangelo, FdI, è stato eletto Presidente, Giorgio Zinno, PD, Vicepresidente; Davide D’Errico, Fico Presidente, Segretario.

I componenti della II Commissione Speciale sono: Francesca Amirante, PD, Carmela Fiola, PD, Giorgio Zinno, PD, Raffaele Aveta, M5S, Giuseppe Barra, Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro, Giovanni Porcelli, A Testa Alta, Giovanni Mensorio, Avanti Campania PSI, Davide D’Errico, Roberto Fico Presidente, Carlo Ceparano, AVS, Vincenzo Santangelo, FdI, Raffaele Maria Pisacane, FdI, Livio Petitto, PPE – FI, Massimo Pelliccia, PPE – FI, Michela Rostan, Lega – Cirielli Presidente, Francesco Iovino, Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR.

Il Presidente Santangelo ha detto:

Ringrazio il mio partito che mi ha designato e tutti voi colleghi consiglieri, profonderà ogni impegno per rappresentare al meglio questo incarico; con il lavoro di tutti, maggioranza ed opposizione, cercheremo di raggiungere obiettivi e garantire benefici ai cittadini campani.

Nelle sedute di insediamento della III e della IV Commissione speciale, competenti rispettivamente, per ‘Emergenza Bradisismo, risorse del mare e grandi eventi’ e ‘Condizione della donna, contrasto al femminicidio e alla violenza di genere, contrasto al lavoro nero ed alle morti bianche’, si è deliberato il rinvio.

Le due Commissioni saranno riconvocate a breve dal Presidente del Consiglio regionale per l’insediamento e l’elezione dei rispettivi Uffici di presidenza.