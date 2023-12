Campania: incardinato ddl per modifiche legge regionale urbanistica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La IV Commissione consiliare permanente, presieduta da Luca Cascone, De Luca Presidente, ha incardinato l’esame del disegno di legge, ad iniziativa della Giunta regionale, ‘Modifiche alla Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16 recante ‘Norme sul Governo del Territorio”.

Cascone ha sottolineato:

Abbiamo raccolto le osservazioni delle associazioni, che sono emerse dalle audizioni, in un maxiemendamento interamente sostitutivo del testo originario, al fine di renderlo quanto più possibile condiviso, in coerenza con il nostro indirizzo politico e compatibile sul piano tecnico giuridico.

Sulla base di esso, si svilupperà il confronto con i colleghi consiglieri in Commissione con l’obiettivo di definire un calendario di lavori che ci porti velocemente alla approvazione di una legge che è fondamentale per la rigenerazione urbana e per lo sviluppo del territorio.