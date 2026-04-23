Campania, Giunta Fico approva delibera di indirizzo per rilancio EAV

Tre assi di intervento: tecnologia e sicurezza della rete, rinnovo del materiale rotabile, stazioni e parcheggi di interscambio. Risorse dai fondi europei

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Tre assi strategici di intervento: tecnologia e sicurezza della rete, rinnovo del materiale rotabile, riqualificazione di stazioni e parcheggi di interscambio.

Con l’obiettivo di reperire le risorse attraverso i fondi europei, FSE e FESR.

La Giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Roberto Fico, ha approvato la delibera di indirizzo per il rilancio del trasporto ferroviario regionale affidato a EAV, definendo le linee guida strategiche per il potenziamento del servizio e il miglioramento della mobilità pubblica sul territorio.

Mario Casillo, Vicepresidente della Regione e Assessore con delega ai Trasporti, dichiara:

Con questa delibera mettiamo al centro chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico locale. L’obiettivo è invertire la rotta e trasformare EAV in una risorsa concreta per cittadini, pendolari, lavoratori e studenti, che meritano un servizio puntuale, frequente e confortevole, ma anche facilmente accessibile. Stiamo lavorando per garantire una maggiore frequenza dei treni frequenza. Il servizio di trasporto EAV ha perso quasi il 40% dei passeggeri. Vogliamo non solo recuperare questo gap ma anche migliorare. Puntiamo su un servizio veloce, affidabile, economico e dotato di adeguati nodi di interscambio in grado di intercettare e ampliare la domanda di mobilità pubblica sul territorio.

La strategia approvata dalla Giunta Fico si sviluppa lungo tre direttrici principali:

• Il primo asse riguarda il potenziamento tecnologico e la sicurezza della rete ferroviaria, attraverso l’installazione di nuovi sistemi di segnalamento e controllo della marcia dei treni, un miglioramento delle sottostazioni per permettere la messa in esercizio dei nuovi convogli, l’eliminazione dei passaggi a livello e gli interventi necessari a superare le attuali limitazioni di velocità imposte da ANSFISA.

• Il secondo punta all’accelerazione e al completamento del rinnovo del materiale rotabile, con l’obiettivo di migliorare qualità, affidabilità e comfort del servizio.

• Il terzo intervento interessa il patrimonio infrastrutturale, con opere dedicate alla riqualificazione di stazioni e fermate, al miglioramento dell’accessibilità e alla realizzazione di parcheggi di interscambio.