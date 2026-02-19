Campania, Flocco: ‘Terra dei fuochi, rimozione rifiuti svolta attesa’

Riceviamo e pubblichiamo.

Esprimo piena soddisfazione per l’avvio delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei 17 siti del Casertano e nell’area di Ponte Riccio, a Giugliano in Campania, nell’ambito degli interventi previsti per la Terra dei Fuochi.

Lo dichiara il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Ambiente, Salvatore Flocco.

Il Presidente conclude:

Rivolgo un sentito ringraziamento all’Assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, per la determinazione con cui ha seguito l’iter di questo intervento.

Un riconoscimento va al Commissario unico, alle istituzioni coinvolte e alle Forze dell’Ordine impegnate nelle attività di controllo e prevenzione.

La Terra dei Fuochi impone un’azione organica e stabile nel tempo. Come Presidente della Commissione Ambiente continuerò a monitorare, insieme a tutti i membri della Commissione, l’attuazione degli interventi, nell’ambito di un’azione condivisa e coordinata con l’Assessorato regionale all’Ambiente.

L’obiettivo è chiaro superare definitivamente la logica dell’emergenza e costruire un percorso di risanamento ambientale e rilancio sociale per i nostri territori.