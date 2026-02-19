Campania, Flocco: ‘Terra dei fuochi, rimozione rifiuti svolta attesa’

Il Consigliere: ‘La Terra dei Fuochi impone un’azione organica e stabile nel tempo’
Esprimo piena soddisfazione per l’avvio delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei 17 siti del Casertano e nell’area di Ponte Riccio, a Giugliano in Campania, nell’ambito degli interventi previsti per la Terra dei Fuochi.
Si tratta di un passo concreto, atteso da tempo, che conferma la volontà di affrontare con serietà una delle emergenze ambientali più gravi del nostro territorio.
Lo dichiara il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Ambiente, Salvatore Flocco.
Il Presidente conclude:
Rivolgo un sentito ringraziamento all’Assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, per la determinazione con cui ha seguito l’iter di questo intervento.
Un riconoscimento va al Commissario unico, alle istituzioni coinvolte e alle Forze dell’Ordine impegnate nelle attività di controllo e prevenzione.
La Terra dei Fuochi impone un’azione organica e stabile nel tempo. Come Presidente della Commissione Ambiente continuerò a monitorare, insieme a tutti i membri della Commissione, l’attuazione degli interventi, nell’ambito di un’azione condivisa e coordinata con l’Assessorato regionale all’Ambiente.
L’obiettivo è chiaro superare definitivamente la logica dell’emergenza e costruire un percorso di risanamento ambientale e rilancio sociale per i nostri territori.