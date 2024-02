Campania, Fiola: iniziativa contro Direttiva UE su violenza di genere

L’iniziativa è in programma il 7 febbraio nella Sede del Consiglio regionale della Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

‘No è no ovunque. Il sesso senza consenso è reato’.

È il tema dell’iniziativa, promossa dalla Presidente della VI Commissione consiliare permanente, Istruzione, Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali, Bruna Fiola, contro la proposta di Direttiva Europea COM 2022/105,avanzata dalla Presidenza belga, in materia di violenza di genere e violenza domestica che, spiega la consigliera regionale campana del PD:

elimina l’articolo che definisce, e quindi sanziona, il reato di stupro come rapporto sessuale in assenza del consenso esplicito della donna e, quindi, non sono più incluse le molestie sessuali nel mondo del lavoro.

All’iniziativa, che si terrà mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 12:00 nella Sala Caduti di Nassiriya della Sede del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, piano 21, parteciperanno la Responsabile delle Politiche di Genere della Cgil Campania, Gaetanina Ricciardi, la Segretario Regionale della Cisl Campania, Doriana Buonavita, la Responsabile del Coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della UIL Campania, Stefania Giunta, le rappresentanti delle Pari Opportunità sindacali, aziendali, delle professioni, delle associazioni, amministratrici e amministratori locali.

La Presidente Fiola presenterà un Ordine del Giorno per la Modifica della proposta Direttiva COM (2022) 105 – 2022/0066 (COD), che sottoporrà per la sua approvazione al Consiglio regionale della Campania.