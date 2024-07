Oltre 500 etichette da 6 regioni del Paese per la VI edizione del concorso dedicato alle migliori etichette del Sud Italia

La Campania del vino premiata dalla giuria internazionale di Sud Top Wine.

Taurasi, Greco di Tufo, Fiano di Avellino, vini bianchi campani a base Falanghina, vini bianchi campani, varie DOCG e IGT, vini rossi campani – varie DOC, DOCG e IGT – sono le categorie scelte per la Campania per la sesta edizione del concorso ideato da Cronache di Gusto dedicato alle migliori etichette del Sud Italia.

Oltre 500 i vini degustati provenienti da sei regioni – Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia – tutti assaggiati alla cieca dalla giuria che ha decretato tre vini vincitori per ciascuna delle 23 categorie del concorso.

Due le novità di quest’anno: l’assegnazione di un punteggio in centesimi per ogni vino premiato, per la Campania, disponibili da ora sul sito www.sudtopwine.com, e premio speciale al miglior bianco e miglior rosso in assoluto fra le 23 categorie.

Ad assegnare i premi sono stati i giornalisti componenti della giuria per l’edizione 2024 di Sud Top Wine che hanno affiancato Federico Latteri, giornalista e wine writer di Cronache di Gusto: Bernard Burtschy, esperto di vino e giornalista del giornale economico francese Les Échos, James Button, redattore per l’Italia di Decanter, Cynthia L. P. Chaplin, Italian Wine Ambassador e free lance per magazine internazionali, Eirik Sand Johnsen, wine writer di Vinforum.no, Bonnie Reinwald, esperta di vino e giornalista in Danimarca di SommThing.eu, Claudia Stern, giornalista di Vinum in Germania e titolare della società di consulenza Wine & Glory.

La cerimonia di premiazione dei vini sul podio delle 23 categorie si terrà a Taormina (ME) sabato 26 ottobre, nell’ambito di ‘Taormina Gourmet’, l’evento di Cronache di Gusto dedicato al meglio del food & beverage.

Durante la cerimonia verrà assegnato anche il premio per il miglior vino bianco e il miglior vino rosso in base al punteggio assoluto fra tutte le categorie.

Fabrizio Carrera, Direttore di Cronache di Gusto e ideatore di Sud Top Wine, dice:

Ancora una volta con la sesta edizione del nostro concorso abbiamo acceso i riflettori su una parte d’Italia che merita più attenzione da parte della critica internazionale del vino. A parte alcuni territori che ormai sono vere e proprie star del vino, c’è ancora tanto da scoprire sia per biodiversità e sia per piacevolezza e sia ancora per le storie di alcuni vignaioli particolarmente intriganti dal punto di vista giornalistico. Il nostro concorso è una piacevole conferma della nostra attenzione ricambiata da tantissime adesioni da parte delle cantine.

Federico Latteri, wine writer di Cronache di Gusto e anima organizzatrice di Sud Top Wine, dice:

Interessante notare, inoltre, la crescita di alcuni territori del vino poco conosciuti fino a poco tempo fa e adesso emergenti e, azzardiamo noi, dal grande futuro.

Il premio non è tutto. I vini che raggiungeranno il podio di Sud Top Wine saranno infatti coinvolti in un’attività di promozione sia negli Stati Uniti, con la collaborazione dell’agenzia Colangelo & Partners di New York, sia nel resto d’Europa con sessioni di assaggio di varie campionature delle etichette premiate inviate a giornalisti di settore di vari Paesi.

Un lavoro importante reso possibile grazie al team di Cronache di Gusto che ha lavorato a quest’edizione insieme a Federico Latteri: Titti Casiello, Francesca Landolina, Irene Marcianò, Ivana Piccitto, Sara Spanò e Alessia Zuppelli e ai partner Picciolo Golf Club Resort di Solicchiata ed Auroflex.

Sul sito www.sudtopwine.com saranno disponibili tutte le 23 categorie con i relativi vini premiati e loro punteggi in centesimi.

Di seguito i vini della Campania premiati:

Taurasi DOCG

1° classificato Taurasi DOCG Riserva Principe Lagonessa 2013 – Amarano

Winner Taurasi DOCG 2018 – Calafè

Winner Taurasi DOCG Amato 2017 – Cantina Mito

Greco di Tufo DOCG

1°classificato Greco di Tufo DOCG Riserva Vittorio 2010 – Di Meo

Winner Greco di Tufo DOCG Riserva Vigna Serrone 2022 – Cantine Di Marzo

Winner Greco di Tufo DOCG Riserva Vigna Ortale 2022 – Cantine Di Marzo

Fiano di Avellino DOCG

1°classificato Fiano di Avellino DOCG Riserva Colle dei Cerri 2008 – Di Meo

Winner Fiano di Avellino DOCG Riserva Colle delle Ginestre 2019 – Tenuta del Meriggio

Winner Fiano di Avellino DOCG Riserva Serrapiano 2021 – Torricino

Vini bianchi campani a base di Falanghina

1° classificato Campi Flegrei Dop Falanghina Vigna Astroni 2020 – Cantine Astroni

Winner Falanghina del Sannio Dop Libero Particella 190 2020 – Fontanavecchia

Winner IGT Beneventano Falanghina Caracara 2019 – Terre Stregate

Vini bianchi campani – varie DOC e IGT

1°classificato Terre del Volturno IGT Pallagrello Bianco Ventitrè Settimane 2022 – Viticoltori del Casavecchia

Winner Beneventano Igp Coda di Volpe Prephylloxera 2023 – Masseria Frattasi

Winner Campania IGT Bianco Murate di Sopra 2023 – Monserrato 1973

Vini rossi campani – varie DOC, DOCG e IGT

1° classificato Aglianico del Taburno DOCG Tumulto 2017 – Torre del Pagus

Winner Irpinia Aglianico DOC La Corte dei Ciccarella 2019 – D’Antiche Terre

Winner Aglianico del Taburno DOCG 2019 – La Fortezza

Tutte le informazioni su www.sudtopwine.com/it