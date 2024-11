Campania, ddl norme prevenzione rischio bradisismo Campi Flegrei

Il Disegno di legge approvato con 26 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astenuti

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con 26 voti favorevoli, un voto contrario della Consigliera Maria Muscarà e tre astenuti, i Consiglieri del Movimento 5 Stelle, il Disegno di legge ‘Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell’area dei Campi Flegrei’ ad iniziativa dell’Assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo.

Il provvedimento è stato introdotto all’esame dell’Aula dal Presidente della Commissione Regionale Urbanistica, Luca Cascone, De Luca Presidente, che ha spiegato:

Dando attuazione al Decreto Legge 11 giugno 2024 n. 76 – Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, coordinato con legge di conversione 8 agosto 2024 n. 111 – Disposizioni urgenti per la ricostruzione post terremoto, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. il ddl è finalizzato ad evitare, nella ‘zona di intervento’ territoriale dei Campi Flegrei, indicata dalla norma nazionale, interventi di nuova costruzione nell’area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico dei Campi Flegrei. A tal fine si dispone l’applicazione a tale area di intervento delle disposizioni e delle norme di salvaguardia previste dalla Legge regionale 10 dicembre 2003 n. 21 per i Comuni rientranti nella ‘zona rossa’ ad alto rischio vulcanico dell’area vesuviana.

Il ddl prevede, altresì, che restano esclusi gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento funzionale e igienic o- sanitario degli immobili esistenti nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, come previsto dalla Legge regionale urbanistica n. 16/2004.