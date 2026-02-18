Campania, Cutaia incontra gli operatori del settore spettacolo

L’incontro a Palazzo Santa Lucia
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia l’Assessore alla Cultura Ninni Cutaia, insieme alla Direttrice generale per le Politiche Culturali Rosanna Romano, ha incontrato gli operatori dello spettacolo per un confronto costruttivo sulla situazione del settore.
Alla riunione hanno preso parte Luigi Grispello, Presidente di AGIS, Tommaso Rossi, Giovanni Petrone e Diego Guida.
Durante il cordiale incontro è stata esaminata la situazione del settore, sono state ascoltate le richieste dei rappresentanti del mondo dello spettacolo e sono state valutate le possibili soluzioni.
L’Assessore Cutaia dichiara:
Parte oggi un percorso condiviso e di dialogo costruttivo tra istituzioni e operatori che ci deve condurre alla necessaria e attesa riforma dello spettacolo.
Miriamo al riordino organico del comparto e al pieno riconoscimento delle sue specificità come patrimonio culturale.
Occorre migliorare la trasparenza e l’efficienza gestionale nell’interesse degli operatori, dei lavoratori e dei cittadini.