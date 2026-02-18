Campania, Cutaia incontra gli operatori del settore spettacolo

L’incontro a Palazzo Santa Lucia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia l’Assessore alla Cultura Ninni Cutaia, insieme alla Direttrice generale per le Politiche Culturali Rosanna Romano, ha incontrato gli operatori dello spettacolo per un confronto costruttivo sulla situazione del settore.

Alla riunione hanno preso parte Luigi Grispello, Presidente di AGIS, Tommaso Rossi, Giovanni Petrone e Diego Guida.

Durante il cordiale incontro è stata esaminata la situazione del settore, sono state ascoltate le richieste dei rappresentanti del mondo dello spettacolo e sono state valutate le possibili soluzioni.

L’Assessore Cutaia dichiara: