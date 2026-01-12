Campania, cordoglio di Fico per scomparsa Professore Nicolais

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del professore Luigi Nicolais.

È stato uno scienziato conosciuto a livello internazionale, un innovatore, un riferimento per generazioni di studiosi e ricercatori contribuendone alla formazione.

Con competenza, garbo, serietà, è stato impegnato in ambito scientifico, accademico e istituzionale, come assessore e come ministro.

Ne ricorderemo la lungimiranza, lo sguardo proiettato al futuro, l’impegno per la Campania e per il Mezzogiorno. Ai suoi cari la mia vicinanza.