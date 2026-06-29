Campania, contrasto illeciti ambientali area giuglianese-aversana

L’audizione è in programma il 30 giugno, presente il Commissario straordinario del Governo Gen. Vadalà
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
‘La sicurezza del territorio nell’area giuglianese-aversana: contrasto agli illeciti ambientali, tutela della legalità e prevenzione dei fenomeni di degrado sociale’.
È il tema dell’audizione della I Commissione consiliare permanente, presieduta dal Consigliere regionale Ciro Buonajuto, Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro, con la partecipazione del Commissario Straordinario del Governo per la bonifica delle discariche abusive e dei siti contaminati, Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà.
L’audizione si terrà martedì 30 giugno 2026 alle ore 15:00 nella Sala ‘Caduti di Nassiriya’ della Sede del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13.