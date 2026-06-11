Campania, continua potenziamento politiche per persone con disabilità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Nuove e importanti risorse in arrivo per il welfare campano.

La Giunta guidata dal Presidente Fico ha approvato, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola Andrea Morniroli, un pacchetto di interventi in favore delle persone con disabilità dal valore complessivo di 21 milioni di euro che si sommano ai 52 milioni di euro già approvati nelle scorse settimane.

La manovra si articola su due pilastri fondamentali, pensati per coprire le esigenze del presente – a partire dai banchi di scuola – e per gettare le basi di un futuro sicuro: 16 milioni di euro saranno stanziati per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni e le alunne con disabilità.

Questo fondo garantirà la continuità e il potenziamento di una figura chiave per l’integrazione scolastica, affiancando gli studenti nel loro percorso educativo e relazionale.

5 milioni di euro saranno invece dedicati ai progetti del ‘Dopo di Noi’, la misura volta a favorire l’autonomia e l’emancipazione delle persone con disabilità grave, programmando percorsi di de-istituzionalizzazione e soluzioni alloggiative che ne garantiscano il benessere anche quando i genitori o i familiari non potranno più prendersene cura.

Si prevedono, inoltre, forme di rendicontazione semplificate delle spese per snellire le procedure e velocizzare i trasferimenti delle risorse direttamente ai beneficiari dei progetti previa istruttoria degli uffici.

L’Assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Scuola, Andrea Morniroli, ha dichiarato:

Con questo pacchetto di interventi diamo una risposta concreta, stabile e di lungo periodo alle famiglie rendendo realmente esigibili i diritti per decine di migliaia di persone con disabilità.

Nel complesso, in poche settimane la Giunta Fico ha già approvato finanziamenti per 73 milioni di euro: un investimento storico che non è una semplice voce di bilancio, ma una precisa scelta politica e di civiltà.

Spendere ulteriori 16 milioni per l’assistenza all’autonomia significa rimettere al centro la scuola come luogo di inclusione reale, permettendo a ogni studente di esprimere il proprio potenziale senza restare indietro.

Al contempo, i 5 milioni per il ‘Dopo di Noi’ affrontano una delle preoccupazioni più grandi e dolorose delle famiglie: cosa ne sarà dei nostri figli quando non ci saremo più?

Vogliamo che la risposta sia una comunità accogliente, capace di offrire una vita indipendente, dignitosa e protetta.

Ringrazio la Giunta, il Presidente Fico e gli uffici regionali per aver condiviso fin da subito questa visione: prendersi cura di chi è più fragile è una priorità, non un’azione tra tante.

Sappiamo che ancora non è sufficiente e che ancora c’è tanto da fare a partire dalla razionalizzazione degli interventi regionali, che hanno bisogno di maggior omogeneità e regole più certe, dal potenziamento della capacità di spesa degli ambiti, dei consorzi e delle aziende a livello territoriale, dal mettere a sistema le migliori esperienze in un quadro certo di visione e programmazione.

Ma, con questi provvedimenti, aggiungiamo oggi un ulteriore tassello nella direzione che la Giunta ha scelto in pochi mesi dal suo insediamento: non lasciare indietro nessuno per costruire più benessere e più diritti per tutte e tutti.