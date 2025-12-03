Campania, Colombo: Con inclusione disabili, società più giusta e civile

Il Garante regionale delle persone con disabilità consegna i riconoscimenti al ‘Merito civico’ per la solidarietà e l’inclusione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Premio al ‘Merito Civico per la solidarietà e l’inclusione delle persone con disabilità’ è giunto alla sesta edizione e sono molto orgoglioso di poter svolgere anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, questa importante iniziativa con la quale si attribuisce un riconoscimento agli Enti alle Istituzioni che si sono particolarmente distinti per le azioni messe in campo per la solidarietà e l’inclusione delle persone con disabilità, tema di grande valore e civiltà per la nostra società.

È quanto ha affermato il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, Paolo Colombo, stamani, nel corso dell’iniziativa, tenuta nell’Aula Multimediale del Consiglio Regionale della Campania.

Colombo ha evidenziato:

Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, una ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere i diritti, il benessere e l’inclusione sociale delle persone con disabilità in tutto il mondo, una data importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide, le potenzialità e le aspirazioni delle persone con disabilità, che rappresentano circa il 15% della popolazione mondiale, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest’anno, la Giornata internazionale delle persone con disabilità è dedicata al tema specifico del ‘Promuovere società che includano le persone con disabilità per promuovere il progresso sociale’, ed, in questa ottica, è fondamentale che la società tutta acquisisca maggiore consapevolezza della disabilità e che vengano sempre più poste in essere iniziative ed attività che, attraverso l’inclusione delle persone con disabilità, la rendano più giusta e contribuiscano al suo progresso.

Nel corso dell’iniziativa, moderata dalla giornalista Bianca Desideri, sono stati consegnati i riconoscimenti ai seguenti Enti ed Istituzioni: Istituto Comprensivo Statale 17 Angiulli

per l’insegnamento a tutti gli alunni della classe la Lingua dei Segni Italiana, LIS, permettendo la piena inclusione degli alunni con disabilità;

Azienda ‘EMM Systems Consulting’

per aver favorito l’inserimento lavorativo di persone con disabilità;

Comune di Ercolano

per l’impegno ad essere una comunità amica delle persone con disabilità, favorendo la partecipazione attiva, all’interno della comunità, attraverso servizi idonei;

Impresa Sociale ‘Isolahabile’

perché, con il progetto ‘Lorkinos Naval Living Lab’, ha permesso il superamento delle barriere, il miglioramento della qualità della vita e ha compiuto un’opera di recupero alla legalità e alla socialità;

Associazione ‘Il Forno di Vincenzo’

perché è stato un esempio di opportunità di lavoro e di realizzazione di un progetto di vita per persone con disabilità;

Casa Mehari

perché, tramite la formazione, ha consentito un’opportunità di futuro e di inclusione sociale per le persone con disabilità;

Fondazione ‘Casa dello Scugnizzo’

perché tramite la propria attività di sostegno ai più fragili ha dato testimonianza di possibilità di riscatto e di speranza;

Associazione ONLUS ‘La Forza del Silenzio’