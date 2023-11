Campania, cerimonia conclusiva del ‘Premio al Merito Civico 2023’

In programma il 1° dicembre all’Auditorium della Regione Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Per la Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Garante regionale delle persone con disabilità, Paolo Colombo, terrà la cerimonia conclusiva del ‘Premio al Merito Civico 2023’, che sarà conferito a coloro che, nell’anno in corso, si sono distinti per la solidarietà e l’inclusione delle persone con disabilità.

L’iniziativa si terrà il 1° dicembre 2023 alle ore 10:00, presso l’Auditorium della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli, isola C3, e vedrà la partecipazione, insieme con il Garante Colombo, del Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

Saranno premiati:

Teatro San Carlo di Napoli, Club 108Ya Lions International, Liceo Statale ‘Alessandro Manzoni’ di Caserta, Farmacosmo s.p.a., Ambito Sanitario C06, Fondazione Foqus, Fondazione Pio Monte della Misericordia, ‘Facile Sognare’.