Campania – Basilicata: protagonismo Assemblee legislative su fondi UE

Incontro tra i Presidenti Manfredi e Pittella

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Una forte sinergia di Campania e Basilicata per mettere in campo iniziative comuni per dare slancio ai settori economici dell’automotive e dell’aerospazio, presenti in entrambe le Regioni, e per rimarcare, insieme con tutte le altre regioni meridionali, il protagonismo del Mezzogiorno per lo sviluppo e la crescita dell’Italia e la centralità delle assemblee legislative nella programmazione 2028/2034 dei fondi strutturali e particolarmente del Fondo Sociale Europeo.

È quanto è emerso, stamani, dall’incontro che il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha avuto con il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, a cui seguirà nel prossimo mese di settembre un’ulteriore iniziativa comune a Maratea.

L’incontro ha preso le mosse dal documento approvato dall’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, il 30 aprile scorso in Sardegna, per assicurare e rafforzare la partecipazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella definizione delle strategie nazionali di utilizzo dei fondi dell’Unione Europea, in quanto istituzioni strategiche della politica di coesione in grado di intermediare gli interessi ed animare le comunità contribuendo a definire misure calibrate alle caratteristiche dei territori.

Le Assemblee legislative regionali devono poter partecipare ai processi di programmazione europea fin dalle fasi iniziali, esse non sono soltanto sedi di controllo, ma anche di indirizzo e programmazione, chiamate a rappresentare l’intera Comunità regionale.

Lo ha affermato il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, sottolineando la necessità di garantire alle Assemblee regionali un ruolo riconosciuto nella definizione delle strategie sui fondi europei.

Pittella ha, inoltre, evidenziato l’importanza di rafforzare il protagonismo istituzionale dei Consigli regionali del Mezzogiorno, promuovendo una visione condivisa tra Campania e Basilicata su temi strategici come infrastrutture, automotive, alta velocità, turismo e logistica.

Il Vertice dell’Assemblea legislativa della Basilicata ha sottolineato:

Lavorando insieme possiamo promuovere progetti interregionali di qualità e rappresentare una proposta autorevole nei confronti del Governo nazionale e delle istituzioni europee, nell’interesse dei nostri territori e delle nostre comunità.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha sottolineato:

L’utilizzo corretto dei fondi europei e dei fondi di coesione è fondamentale per le regioni del Sud considerando che, da quattro anni, il Sud cresce più del Nord, che siamo la locomotiva del Paese, come attestano i dati Svimez e Bankitalia, grazie a una rete di amministratori che ha dimostrato capacità di governo e di saper utilizzare bene le risorse per cambiare le condizioni e migliorare il futuro delle loro comunità. Per questo difendiamo questo principio e siamo impegnati nelle varie regioni in un processo di maggiore coinvolgimento nel rapporto Giunta – Consiglio e affinché la programmazione delle risorse comunitarie sia in capo a chi conosce le esigenze del territorio e dei cittadini e delle cittadine.

In conclusione della mattinata, i Presidenti Massimiliano Manfredi e Marcello Pittella hanno, poi, tenuto un ulteriore incontro con i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, al quale hanno partecipato i Vicepresidenti Luca Trapanese, M5S, e Giuseppe Fabbricatore, FdI, la Consigliere Segretario Lucia Fortini, A Testa Alta.

Ha preso parte all’incontro anche il capogruppo regionale Francesco Iovino, Rifomisti e Moderati, Lista Cirielli – ECR.