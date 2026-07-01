Campania, avviso voucher minori per accesso gratuito attività sportiva

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato lìavviso pubblico rivolto alle famiglie per i Voucher ai minori per lìaccesso gratuito all’attività sportiva, relativo all’annualità 2026/2027.

Lo comunica l’Assessore allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta che aggiunge:

La Regione Campania continua così a investire concretamente nel diritto allo sport, sostenendo le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e offrendo ai ragazzi tra i 6 e i 15 anni l’opportunità di praticare gratuitamente attività sportive presso associazioni e società sportive aderenti all’iniziativa.

Il voucher, dell’importo massimo di 400 euro per ciascun minore, copre i costi di iscrizione e partecipazione ai corsi sportivi.

Al momento della domanda le famiglie potranno scegliere, dall’elenco aggiornato disponibile sulla piattaforma, l’associazione o la società sportiva presso cui svolgere l’attività.

La graduatoria sarà predisposta sulla base dell’ISEE del nucleo familiare: potranno accedere al beneficio le famiglie con ISEE fino a 17mila euro, in presenza di nuclei con fino a tre figli, e fino a 28 mila euro per i nuclei con quattro o più figli.

Sarà inoltre riconosciuta priorità ai minori con disabilità, a chi non ha beneficiato del voucher nella precedente edizione e, a parità di condizioni, all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Questa misura rappresenta un investimento sul benessere, sulla crescita e sull’inclusione dei nostri giovani.

Vogliamo che nessun bambino e nessun ragazzo sia costretto a rinunciare allo sport per ragioni economiche e continuare a sostenere il prezioso lavoro delle associazioni e delle società sportive che ogni giorno svolgono una fondamentale funzione educativa e sociale sui territori.