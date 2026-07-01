Campania, avviso voucher minori per accesso gratuito attività sportiva

Zabatta: ‘La graduatoria sarà predisposta sulla base dell’ISEE del nucleo familiare’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato lìavviso pubblico rivolto alle famiglie per i Voucher ai minori per lìaccesso gratuito all’attività sportiva, relativo all’annualità 2026/2027.
Invito tutte le famiglie interessate a consultare il bando, disponibile sul sito dell’ARUS, che contiene modalità di partecipazione, requisiti e termini per la presentazione delle domande.
Lo comunica l’Assessore allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta che aggiunge:
La Regione Campania continua così a investire concretamente nel diritto allo sport, sostenendo le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e offrendo ai ragazzi tra i 6 e i 15 anni l’opportunità di praticare gratuitamente attività sportive presso associazioni e società sportive aderenti all’iniziativa.
Il voucher, dell’importo massimo di 400 euro per ciascun minore, copre i costi di iscrizione e partecipazione ai corsi sportivi.
Al momento della domanda le famiglie potranno scegliere, dall’elenco aggiornato disponibile sulla piattaforma, l’associazione o la società sportiva presso cui svolgere l’attività.
La graduatoria sarà predisposta sulla base dell’ISEE del nucleo familiare: potranno accedere al beneficio le famiglie con ISEE fino a 17mila euro, in presenza di nuclei con fino a tre figli, e fino a 28 mila euro per i nuclei con quattro o più figli.
Sarà inoltre riconosciuta priorità ai minori con disabilità, a chi non ha beneficiato del voucher nella precedente edizione e, a parità di condizioni, all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Questa misura rappresenta un investimento sul benessere, sulla crescita e sull’inclusione dei nostri giovani.
Vogliamo che nessun bambino e nessun ragazzo sia costretto a rinunciare allo sport per ragioni economiche e continuare a sostenere il prezioso lavoro delle associazioni e delle società sportive che ogni giorno svolgono una fondamentale funzione educativa e sociale sui territori.
L’avviso è disponibile al seguente link:
https://arus.regione.campania.it/sito/avviso/7797085-avviso-pubblico-per-le-famiglie-voucher-ai-minori-per-laccesso-gratuito-allattivita-sportiva-annualita-20262027