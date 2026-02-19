Home Campania Regione Campania Campania, Aveta incontra Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri

Redazione
Raffaele Aveta

Il Presidente della Commissione Agricoltura: ‘Metodo partecipato per le politiche del settore’

In questi giorni, in qualità di Presidente della Commissione Agricoltura, ho voluto incontrare singolarmente i vertici delle principali organizzazioni professionali agricole della Campania.

Il confronto con Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri ha segnato l’inizio di una fase di conoscenza reciproca, in vista dell’avvio pieno delle attività istituzionali della Commissione.

Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Agricoltura, Raffaele Aveta.

Il Presidente ha sottolineato:

La Commissione intende lavorare nel segno della condivisione. Solo attraverso un dialogo stabile e continuo con chi rappresenta le imprese agricole si possono mettere in campo politiche utili, concrete e realmente rispondenti ai bisogni del territorio.

Dagli incontri sono emerse le maggiori criticità che attraversano l’agricoltura campana, ma anche le grandi potenzialità di un settore che può e deve tornare a essere un motore di sviluppo, soprattutto in termini di occupazione, protagonismo dei giovani e valorizzazione della multifunzionalità.

Con le organizzazioni abbiamo condiviso l’idea di calendarizzare incontri mensili per accompagnare in modo partecipato il lavoro della Commissione e programmare insieme le priorità.

Vogliamo costruire un percorso di collaborazione efficace, nel rispetto dei ruoli, ma con l’obiettivo comune di rafforzare il sistema agricolo regionale.

L’intento è imprimere un cambio di passo nel metodo di lavoro sulle politiche del settore: più ascolto, più partecipazione, più capacità di tradurre le istanze dei territori in azioni tangibili.

