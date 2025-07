Campania, approvata pdl riordino legislazione urbanistica e trasporti

Approvato anche il ‘Rendiconto della Gestione del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2024’

Il Consiglio regionale della Campania, nel proseguire i lavori, ha approvato, con 29 voti favorevoli, la Proposta di legge ‘Misure per il riordino e l’adeguamento della legislazione regionale in materia urbanistica e trasporti’, ad iniziativa del Presidente della Commissione Regionale Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti, Luca Cascone, che detta disposizioni di riordino, aggiornamento e coordinamento della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, pianificazione urbanistica, trasporto pubblico e privato, logistica e mobilità, anche ai fini della semplificazione e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

In particolare, si modificano i termini in materia di pianificazione urbanistica per garantire ai Comuni della Regione Campania un’ulteriore proroga dei termini per l’adozione e l’approvazione dei Piani Urbanistici Comunali, PUC, al fine di superare le difficoltà tecnico-organizzative che ancora permangono in molti enti locali, per l’adozione al 31 dicembre 2025 e, per l’approvazione definitiva, al 30 giugno 2026.

Inoltre, vengono apportate modifiche all’art. 3 della Legge regionale 10.2024 ‘Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea e dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada’ per adeguare la norma in materia di chiarezza e tracciabilità delle entrate da sanzioni amministrative, destinando le somme derivanti dalle sanzioni previste nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico non di linea ai Comuni in cui vengono commesse le eventuali violazioni; all’art. 42 della Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25. ‘Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 della regione Campania – legge di stabilità regionale per il 2025’ concernente il sistema normativo del personale degli enti regionali ed, in particolare, con la soppressione del comma 2, che aveva introdotto modifiche all’articolo 24 della legge regionale 3/2002, e la precisazione che le modifiche introdotte all’articolo 24 non si applicano alle procedure già in corso, al fine di assicurare la continuità amministrativa e tutelare il legittimo affidamento degli operatori già coinvolti in procedimenti selettivi o procedurali avviati e per evitare effetti retroattivi o interpretazioni restrittive sull’applicazione delle norme in materia di reclutamento, progressioni o stabilizzazioni, oggetto di numerose interlocuzioni tra enti locali e regione.

Inoltre, il Consiglio ha approvato a maggioranza con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, la delibera di giunta finalizzata a prendere atto della relazione della competente Direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti sulle osservazioni svolte dalla Corte dei Conti Sezione Regione di Controllo per la Campania ed approvare le modifiche e gli aggiornamenti dello schema di statuto, restringendone l’oggetto sociale, della Società ‘Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.’ e lo schema di contratto di servizio per la disciplina dei compiti operativi del socio privato della società Grandi Reti Idriche Campane spa, e la delibera ‘Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) con finalità turistico ricreative. Proposta di modifica dell’art. 8, comma 4 del PUAD adottato con delibera di Giunta regionale n. 712 del 20 dicembre 2022’, che proroga il termine da 90 a 240 giorni per i Comuni per la predisposizione dei Piani Attuativi di Utilizzazione, PAD, e per l’esercizio delle funzioni di gestione sul demanio marittimo non portuale a decorrere dalla approvazione del PUAD da parte della Regione.

Approvato anche il ‘Rendiconto della Gestione del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2024’.