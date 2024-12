Campania, altri 100 mln per interventi programmazione 2014/2020 Comuni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Giunta Regionale nella seduta di oggi ha approvato un finanziamento di 100 milioni di euro di fondi europei del FESR per completare interventi del ciclo di programmazione 2014/2020 già avviati e non ancora conclusi.

Gli ulteriori 100 milioni di risorse europee stanziate dalla Regione integrano i 388 milioni di euro di fondi FSC dell’Accordo di coesione che la Regione aveva già destinato per consentire a molti Comuni e ad altri enti locali di completare gli interventi non conclusi al 31 dicembre 2023, data di scadenza del FESR 2014/20.

L’intervento rappresenta, dunque, la concreta possibilità offerta dalla Regione per oltre 50 Comuni della Campania e per altri enti pubblici di poter completare opere di grande rilievo, evitando disagi economici derivanti dalla chiusura del FESR 14/20, ma anche un’azione di razionalizzazione delle diverse fonti finanziarie disponibili, che consentirà di velocizzare la spesa dei fondi europei del ciclo 2021/2027.

Il Presidente De Luca afferma:

Ancora una volta diamo una mano a tanti Comuni della Campania che, per i più svariati motivi, non sono riusciti a completare i lavori nei tempi stabiliti dalla Commissione europea per il ciclo 14/20 e che avrebbero patito insostenibili aggravi ai bilanci, oltre che interminabili contenziosi con le imprese, per poter chiudere i cantieri.

Avevamo già destinato 388 milioni del FSC 2021/2027 per questo scopo, oggi con un ulteriore impegno, si assegnano altri 100 milioni di fondi europei 2021/2027.