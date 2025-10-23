Campania, allerta meteo gialla per temporali 23 ottobre 2025

Venti forti con raffiche su tutta la regione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello giallo per temporali a partire dalle 13:00 di oggi.

L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e particolarmente intense, anche se di breve durata, sull’intero territorio, ad esclusione delle zone 4,Alta Irpinia e Sannio, e 7, Tanagro, nonché venti forti dal pomeriggio-sera di oggi su tutta la Campania, incluse le zone dove non sono previste criticità idrogeologiche da temporali e che il bollettino indica quindi con il Verde.

L’ondata di maltempo proseguirà fino alle 7:00 di domani mattina, anche se le precipitazioni andranno via via a scemare nel corso della nottata.

Oltre ai rovesci e ai temporali, il Centro Funzionale evidenzia venti forti dai quadranti occidentali con raffiche, anche nelle zone escluse dall’allerta per temporali, ossia Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

Di conseguenza, anche il mare si presenterà agitato e potrebbero verificarsi mareggiate.

Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale: saranno possibili anche grandine e fulmini.

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane, anche a causa della fragilità dei terreni indeboliti dagli incendi estivi o saturi a causa delle piogge recenti.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Si ricorda ai Comuni di attivare i COC, Centri Operativi Comunali, e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico, delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.