Campania, allerta meteo gialla 20 dicembre 2024

Venti forti e mare agitato su tutta la Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica da temporali di livello giallo e un contestuale avviso per venti forti e mare agitato, validi dalle 6:00 di domani mattina, venerdì 20 dicembre, fino alle 6:00 di dopodomani, sabato 21 dicembre.

L’allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate riguarda tutta la Campania.

L’allerta gialla per temporali riguarda invece l’intero territorio regionale, ad esclusione delle zone 4, Alta Irpinia e Sannio, e 7, Tanagro.

Questi, in dettaglio, i fenomeni previsti: precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Venti prevalentemente forti occidentali con possibili raffiche e con tendenza a disporsi da Nord dalla sera.

Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Nelle zone interessate dalla criticità Gialla per temporali si evidenzia un rischio idrogeologico localizzato con effetti al suolo con scenari di allagamento, esondazione, ruscellamenti, frane e caduta massi legate a condizioni di fragilità dei suoli.

Si raccomanda ai Sindaci di tutta la Campania di monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, ricordando che l’allerta per vento forte e mare agitato non è associata ad alcun codice colore.

Quindi, nelle zone 4, Alta Irpinia e Sannio, e 7, Tanagro, pur essendoci un colore Verde per l’assenza di criticità idrogeologica da temporali è prevista l’allerta meteo per vento forte con raffiche.

Si raccomanda, altresì, di attivare i Centri Operativi comunali e predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare i rischi connessi alla perturbazione in arrivo.