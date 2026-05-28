Campania, al via corso di formazione per Servizio Psicologia di base

Campania prima regione italiana a introdurre questo servizio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Si è tenuta questa mattina, presso l’Auditorium della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli, la prima giornata del corso di formazione abilitante al Servizio di Psicologia di base.

La Campania è stata la prima regione italiana a introdurre questo servizio, istituito con legge regionale 35/2020, volto ad offrire un primo livello di assistenza psicologica gratuita per tutti i cittadini, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Attualmente sono 148 gli psicologi che operano nelle Aziende sanitarie della Campania, due per ogni distretto, secondo quanto previsto dalla legge.

A questi si aggiungono due professionisti presso il campus universitario di Fisciano e altri due presso i DEA, Dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione, di Salerno.

L’avvio del corso abilitante rappresenta un tassello fondamentale per rispondere pienamente all’attuazione della legge regionale e pone la Campania come capofila a livello nazionale.

L’articolo 3 della norma, infatti, specifica che

possono essere iscritti negli elenchi i professionisti in possesso di attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Campania a seguito della frequenza e superamento dell’esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

Le attività saranno coordinate dalla Direzione generale Salute, dai componenti dell’Osservatorio regionale, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania e dalle direzioni delle ASL con l’Azienda sanitaria di Salerno individuata come capofila per l’attivazione e l’organizzazione del corso di formazione.

I dati registrati in questi anni dal Servizio di Psicologia di base sono molto positivi e incoraggianti, a dimostrazione che, con questa iniziativa, la Regione Campania e l’Ordine degli Psicologi hanno intercettato un bisogno forte e reale dei cittadini.

Le problematiche maggiormente rappresentate in tutti i territori riguardano le sintomatologie ansioso-depressive e i disagi emotivi transitori. Le fasce d’età maggiormente rappresentate sono 15 – 30 anni e 31 – 60.