Campagna ‘Napoli Città Sicura’ per spiegare rischio stress termico

Il 19 giugno l’Osservatorio comunale allestirà gazebo informativi a piazza Dante e piazza Sanità. Previsti confronti con esperti della prevenzione e dimostrazioni pratiche

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il rischio stress termico sui luoghi di lavoro è il tema della nuova campagna informativa promossa dall’Osservatorio comunale ‘Napoli Città Sicura’.

Domani, venerdì 19 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a piazza Dante e a piazza Sanità saranno allestiti dei gazebo per parlare con lavoratori e lavoratrici e semplici passanti, e illustrare come proteggersi dal caldo eccessivo in estate.

Nel corso della mattinata saranno distribuiti materiali divulgativi e gadget, verranno realizzate piccole dimostrazioni pratiche e ci saranno brevi momenti di confronto con esperti della prevenzione. Inoltre, verranno somministrati dei questionari per rilevare la percezione del rischio.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con le Municipalità Avvocata e Stella-San Carlo all’Arena e le rispettive unità operative di Polizia locale.

Il Consigliere comunale Domenico Palmieri, Presidente di ‘Napoli Città Sicura’, ha evidenziato: