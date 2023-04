Cammino di San Michele, alla IX tappa toscana anche Marras

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dalla Normandia a Gerusalemme, attraversando l’Italia dal Moncenisio fino al Gargano per oltre 1500 chilometri.

È il Cammino di San Michele, detto anche Cammino dei Cammini, che vede anche la Toscana tra le regioni di passaggio e per la quale il Comitato promotore del Cammino ha organizzato un percorso suddiviso in 10 tappe già partito lo scorso 22 aprile da Lucca.

Domenica 30 aprile, alla nona tappa tra San Galgano e Sassofortino, tra le province di Siena e Grosseto, l’Assessore al turismo Leonardo Marras sarà all’arrivo per salutare i partecipanti.

Ha detto Marras:

È un itinerario che abbraccia la Toscana da nord a sud, attraversando decine di luoghi ricchi di storia, arte, natura ed altri sentieri come la Via Clodia e la Via del Volto Santo.

La Toscana dei cammini, quella da percorrere a piedi, in sella a una bici o a cavallo, alla scoperta di tanti tesori spesso nascosti, è un progetto più ampio che la Regione ha deciso di sostenere con convinzione.

E nel quale rientra a pieno titolo anche il tratto del Cammino di San Michele. Il mio ringraziamento, oltre che al Comitato promotore del Cammino, va a tutti i Comuni attraversati dallo scorso 22 aprile, a partire da Lucca fino a Paganico, tappa conclusiva di questa iniziativa, ma anche a tutti i volontari che si sono prestati o si presteranno per consentire la partecipazione a persone con disabilità.