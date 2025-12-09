Cammini DìVini: un successo oltre le aspettative

Tre tappe tra fede, gusto e paesaggio dedicate a famiglie, pellegrini e viaggiatori gourmet alla ricerca di esperienze autentiche

Con la suggestiva giornata all’Abbazia di Santa Scolastica a Subiaco (RM) si è conclusa sabato 6 dicembre la prima edizione di Cammini DìVini, il progetto ideato e promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per valorizzare il patrimonio regionale.

L’Assessore Elena Palazzo, al termine del terzo e ultimo appuntamento, annuncia:

Una manifestazione che ha superato ogni aspettativa, tanto da portarci a decidere fin da ora di riproporla anche il prossimo anno, ampliandola ed estendendola a tutte le province del Lazio.

Dopo le tappe del 15 novembre all’Abbazia di Montecassino e del 22 novembre all’Abbazia di Valvisciolo, il ciclo di appuntamenti si è concluso il 6 dicembre a Subiaco, registrando nel complesso una grande partecipazione: oltre 1.500 visitatori, centinaia di partecipanti ai trekking, più di 50 banchi d’assaggio con produttori e realtà locali, oltre 50.000 visualizzazioni uniche sui social e una significativa copertura su stampa, radio e TV locali e nazionali.

L’Assessore spiega:

Un risultato che conferma la capacità di questo progetto di esaltare il connubio tra spiritualità, paesaggio e tradizioni enogastronomiche, offrendo una narrazione autentica del nostro territorio. Le abbazie che ci hanno ospitato ci hanno già chiesto di replicare l’iniziativa: un segnale importante che ci conferma di aver acceso i riflettori su luoghi che meritano di essere valorizzati e vissuti.

Cammini DìVini si inserisce nella strategia delineata nel Piano triennale del turismo della Regione Lazio, che punta su un turismo esperienziale, identitario e sostenibile, capace di destagionalizzare e delocalizzare i flussi.

Palazzo conclude:

Questi appuntamenti hanno favorito movimento turistico in un periodo fuoristagione e hanno mostrato la bellezza di questi luoghi in chiave diversa, rendendo partecipi i visitatori attraverso esperienze che li hanno emozionati e coinvolti. La Regione c’è e continuerà a esserci con politiche che puntano sulla qualità dell’accoglienza, la valorizzazione delle nostre eccellenze e la promozione delle realtà che custodiscono l’anima più profonda del Lazio.

L’Assessore ha voluto ringraziare il Comune di Subiaco, le istituzioni religiose, i produttori, le associazioni e i numerosi cittadini e visitatori che hanno reso possibile il successo dell’iniziativa.

Cammini DìVini rappresenta un invito a riscoprire il territorio del Lazio tutto l’anno, attraverso un’esperienza immersiva che intreccia spiritualità, natura e cultura enogastronomica, valorizzando un patrimonio unico e condiviso