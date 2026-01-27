Camera ardente al Maschio Angioino di Napoli per Sabatino Santangelo

Le esequie sono in programma per il 29 gennaio nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto l’allestimento nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo della camera ardente per Sabatino Santangelo, già Vicesindaco della città.
La camera ardente sarà aperta al pubblico nella giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, dalle ore 10:00 alle 17:30.
I funerali saranno celebrati giovedì 29 gennaio, alle ore 11:30, nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta.