‘Cambia mezzo, cambia aria’, Regione Lazio porta in città la campagna

Palazzo: ‘Accompagnare la transizione ecologica con incentivi e opportunità, non con divieti e penalizzazioni’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È in corso in queste settimane la campagna informativa della Regione Lazio dedicata al bando per la sostituzione dei veicoli commerciali inquinanti, una misura da 9,7 milioni di euro pensata per sostenere le imprese e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria nei territori maggiormente interessati dalle criticità ambientali.

L’iniziativa è rivolta alle aziende con sede operativa nei comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Tivoli, Marino e Monterotondo e prevede contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici e fino a 5.000 euro per mezzi Euro 6 alimentati a tecnologia ibrida, plug-in, metano, GPL o bi-fuel, a fronte della rottamazione dei veicoli più inquinanti.

L’Assessore regionale all’Ambiente, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità, Elena Palazzo, dichiara:

Con la campagna ‘Cambia mezzo, cambia aria’ vogliamo raggiungere il maggior numero possibile di imprese e fare in modo che nessuno si lasci sfuggire questa opportunità. Ogni giorno migliaia di veicoli commerciali percorrono le strade delle nostre città sostenendo il lavoro di artigiani, commercianti e piccole imprese. Aiutare le aziende a sostituire i mezzi più vecchi significa offrire un supporto alla competitività del nostro sistema produttivo e, allo stesso tempo, migliorare concretamente la qualità dell’aria che respiriamo. La Regione Lazio continua a scegliere la strada della concretezza: accompagnare la transizione ecologica con incentivi e opportunità, non con divieti e penalizzazioni. Vogliamo aiutare le imprese a investire, innovare e crescere, rendendole protagoniste di un cambiamento che produce benefici per l’ambiente, per l’economia e per la qualità della vita delle nostre comunità. Per questo invitiamo tutte le aziende interessate a informarsi e a presentare domanda.

Le richieste di contributo possono essere presentate attraverso la piattaforma GeCoWEB Plus fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sui siti di Lazio Innova e Lazio Europa.