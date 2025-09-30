‘Calma sensoriale’, nuova attivazione a Roma

Maselli: ‘L’obiettivo è espanderla su tutta la rete regionale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Proseguiamo con grande orgoglio il percorso di attivazione sul territorio regionale della ‘Calma sensoriale’, un protocollo d’intesa approvato dalla Giunta regionale del Lazio e siglato con la grande distribuzione. Ringrazio Unicoop Etruria che ci ha permesso di proseguire in questa azione concreta per garantire a tutte le famiglie che hanno una persona con lo spettro autistico di fare acquisti in un’attività commerciale con tranquillità, eliminando, in un giorno programmato di ogni singola settimana, qualsiasi tipo di rumore o di suono che potrebbe infastidire la persona interessata. Il nostro obiettivo è quello di espandere questa iniziativa su tutta la rete degli esercizi commerciali del Lazio.

Lo dichiara Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, che ha partecipato all’inaugurazione del progetto ‘Calma sensoriale’, presso il supermercato Coop di Largo Agosta a Roma, alla presenza di Mauro Caliste presidente Municipio V di Roma Capitale, Francesco Barreca, CDA Unicoop Etruria, Eleonora Priori, responsabile supermercato Coop Largo Agosta, e Mauro Iengo, Presidente Legacoop Lazio.