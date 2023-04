Il 4 aprile a Matera la presentazione della prima open call per le imprese

Rafforzare il collegamento con il territorio e favorire la diffusione delle tecnologie è l’obiettivo di Call4Future: la call di innovazione di CTE Matera, percorso di open call che favorisce l’accesso delle imprese ai laboratori della CTE Matera al fine di poter sperimentare le tecnologie messe a disposizione e realizzare nuovi prodotti e servizi tali da aumentare il loro posizionamento nei mercati e settori di riferimento.

Call4Future, programma articolato in tre open call, Call 4 Needs – Call4Ideas – Call4Solutions, sarà presentato domani martedì 4 aprile 2023, dalle ore 9:00 alle ore 11:30 alla Casa delle tecnologie emergenti di Matera, CTE Matera, in via San Rocco n.1.

Nel corso dell’evento di lancio saranno spiegate nel dettaglio le singole sfide e, assieme a vari esponenti di multinazionali e corporate italiane, si svolgeranno due tavole rotonde: la prima sul tema ‘Come possono collaborare le imprese tra di loro’ con speaker di Piemonte Innova, BINP, Tiscali e CNR e la seconda dal titolo ‘Le esigenze del territorio nel mondo dell’innovazione’ con speaker di Effenove, HSH e Biblioteca di Matera, Cluster Aerospazio, Signify, Studio Antani, Ordine Veterinari, Dian srl, COM.

Il processo di Open Call, che rappresenta un’occasione per grandi aziende e realtà innovative di lavorare assieme allo sviluppo di nuove soluzioni, al fine di generare un cambiamento che abbia valore per l’ambiente circostante, è stato realizzato da EY sulla base del percorso di dialogo e interazione con le imprese che Cte Matera ha affidato alla Fondazione Piemonte Innova per integrare i fabbisogni delle imprese e l’attività dei sei laboratori d’innovazione dedicati a: Blockchain, Robotica, 3D Video Capture AR/VR e mixed reality, Gemello Digitale, Giardino delle Tecnologie ed Applicazioni 5G.

Un percorso che è iniziato nel mese di gennaio con l’analisi di elementi di innovazione tecnologica nei verticali di CTE Matera, l’identificazione degli attori da coinvolgere, il dialogo con le associazioni ed i rappresentanti chiave dell’ecosistema imprenditoriale locale, l’intervista a oltre 50 imprese e l’analisi dei fabbisogni di innovazione.

Afferma Angelo Raffaele Cotugno, Assessore all’Innovazione del Comune di Matera:

Domani alla CTE Matera presentiamo tre open call che raccolgono i bisogni dell’ecosistema imprenditoriale lucano necessità raccolte nel corso di incontri, svolti a gennaio, con l’Assessorato alle Attività produttive della Regione Basilicata, le associazioni datoriali e di categoria e i Cluster e con i 1to1 con le imprese realizzati a marzo. Un processo di coinvolgimento delle realtà produttive lucane che la CTE Matera ha affidato alla Fondazione Piemonte Innova.

Spiega Laura Morgagni, Direttore di Fondazione Piemonte Innova:

Fondazione Piemonte Innova offre la propria competenza per supportare l’Amministrazione comunale nel dialogo con le imprese, grazie alle esperienze maturate in questi anni in qualità di partner tecnico per la pianificazione strategica e la sperimentazione di soluzioni innovative per la CTE Next Torino, oltre al ruolo di gestore e animatore del Polo di Innovazione ICT di Regione Piemonte e del Cluster Tecnologico Nazionale per le Smart Communities – SmartCommunitiesTech.

Le Open Call saranno aperte dal 4 aprile al 4 giugno.

Sarà possibile seguire il lancio della Call4Future: la call di innovazione di Cte Matera in diretta streaming sui canali social di CTE Matera.

Dopo i saluti di Angelo Raffaele Cotugno, Assessore all’Innovazione del Comune di Matera e l’introduzione Giampiero Pepe, Responsabile Scientifico Cte Matera, interverranno tra gli altri Mariano Guzzetta di EY, Gianmarco Piola di Piemonte Innova e Daniele Righi di Tiscali.

A seguire, l’incontro SmartCityLab Matera, realizzato in collaborazione con il Cluster SmartCommunitiesTech, in cui saranno approfondite le esigenze di innovazione dei Comuni lucani, in modo da favorire lo sviluppo di soluzioni e il testing di sperimentazioni innovative sul territorio.

