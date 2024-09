Call Selezione esperti per Progetto ‘Dialoghi su Storia e Democrazia’

Invio candidature entro il 23 settembre alla Fondazione Valenzi

La Fondazione Valenzi è lieta di annunciare l’apertura delle candidature per la selezione di 3 esperti che contribuiranno alla realizzazione del progetto ‘Dialoghi su Storia e Democrazia’.

Il progetto è dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di Napoli e provincia, con l’obiettivo di fornire strumenti e competenze fondamentali per comprendere e apprezzare il funzionamento del sistema politico e civile democratico.

Descrizione del Progetto

Il percorso ‘Dialoghi su Storia e Democrazia’ si articola in 5 incontri di 3 ore ciascuno, da svolgersi tra gennaio e aprile 2025 presso le ultime classi di istituti della secondaria superiore di secondo grado.

I temi trattati saranno:

1. La Resistenza e la Costituzione;

2. Glossario politico;

3. Formazioni politiche in Italia;

4. Politica e amministrazione a Napoli dal dopoguerra al terremoto del 1980;

5. Politica e amministrazione a Napoli anni Ottanta e Novanta.

Le lezioni avranno un approccio interattivo laboratoriale, con l’uso di documenti storici, video e materiali didattici da analizzare insieme agli studenti.

È prevista la realizzazione complessiva di 7 percorsi.

Profilo dell’Esperto

● Titolo di studio: Laurea magistrale, preferibilmente in Storia, Scienze Politiche, Filosofia, Lettere o discipline affini.

● Competenze richieste:

○ Passione per la storia contemporanea e la politica.

○ Ottime capacità di public speaking.

○ Esperienza e abilità nella gestione e nel coinvolgimento di gruppi di studenti.

● Competenze aggiuntive: saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ambito educativo o formativo e l’uso di metodologie didattiche innovative.

Formazione degli Esperti

Gli esperti selezionati parteciperanno a un percorso formativo sulla storia e sulla didattica, che si terrà tra ottobre e novembre 2024.

La formazione, articolata in 5 incontri pomeridiani, sarà focalizzata su metodologie didattiche innovative e avrà una struttura laboratoriale. Questa formazione rappresenta un’importante opportunità di crescita professionale per gli esperti, arricchendo le loro competenze e preparandoli al meglio per le attività in aula.

Compenso

Gli esperti riceveranno un compenso di 45,00 € lordi l’ora, per un minimo garantito di 30 ore di attività. La formazione invece non è retribuita.

Modalità di candidatura

Gli interessati sono invitati a inviare il proprio CV e una lettera motivazionale entro il 23 settembre 2024 all’indirizzo email segreteria@fondazionevalenzi.it.

Nella lettera, i candidati dovranno spiegare le motivazioni che li spingono a partecipare al progetto e le esperienze rilevanti in linea con il profilo richiesto.

Dopo una prima selezione dei CV, i candidati ritenuti idonei verranno contattati per un colloquio.

Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere a segreteria@fondazionevalenzi.it o chiamare allo 081-5800266.