Calendario istituzionale 2025 commemorazioni civili e feste Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la presentazione del Calendario istituzionale 2025 delle commemorazioni civili e delle feste del Comune di Napoli.

L’evento ha visto la partecipazione dell’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, dell’Assessore alla Legalità e alla Polizia Municipale Antonio De Iesu, della Presidente del Consiglio comunale Enza Amato, dei Consiglieri comunali Vitelli e Savarese e dei Dirigenti scolastici degli istituti cittadini.

Il Calendario istituzionale 2025, che comprende le principali commemorazioni civili e le festività nazionali e internazionali, riporta al suo interno frasi di tutti i membri della Giunta comunale e della presidente del Consiglio comunale.

Ogni messaggio contribuisce ad accompagnare studentesse e studenti nella riflessione su valori universali, ma anche sulla memoria storica e sul rispetto delle tradizioni civiche che caratterizzano la città di Napoli.

Durante la presentazione, l’Assessore Striano ha sottolineato l’importanza di questo calendario:

Crediamo fortemente nella collaborazione tra scuole e istituzioni per crescere insieme, per far sì che le nuove generazioni possano essere sempre più consapevoli e protagoniste della vita civica e sociale della nostra città.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al G.R.E.T.A., Gruppo di Ricerca in Educazione e Tecnologie Applicate, spin-off del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Federico II di Napoli, che ha curato la veste grafica del Calendario.

Un altro sentito ringraziamento è stato espresso alla professoressa Francesca Marone, che ha coordinato con grande impegno il lavoro, in stretta collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie, per la realizzazione di questo progetto.

La presentazione del Calendario istituzionale è stata dunque l’occasione per fare il punto sulle attività future, creando un momento di confronto e pianificazione con i dirigenti scolastici, cui l’Assessore Striano ha rivolto un invito:

Lavoriamo insieme per far vivere la nostra città e la sua storia attraverso i nostri studenti, con l’intento di rendere ogni commemorazione non solo un momento di ricordo, ma un’esperienza educativa che aiuti a crescere come cittadini e come persone.