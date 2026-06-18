Caldo estremo, ordinanza del Presidente della Regione Campania

Divieto di lavoro in settori agricolo, edile e affini dalle 12:30 alle 16:00

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un’ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature estive.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà efficace fino al 31 agosto.

L’ordinanza, n. 1 del 17 giugno 2026, dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00, nei giorni e nelle aree in cui le mappe pubblicate dal sistema Worklimate dell’INAIL consultabili all’indirizzo http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, segnalino un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.

Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Scatta anche l’obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, dichiara: