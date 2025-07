Caldo estremo, nuovo incontro con i sindacati in Regione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nuovo incontro in Regione con le sigle sindacali per individuare ulteriori strumenti a tutela dei lavoratori in questi giorni segnati da temperature estreme.

Non si tratta più di un’emergenza: le ondate di calore sono ormai un fenomeno strutturale e, come tale, va affrontato.

La nostra ordinanza, che vieta il lavoro nelle fasce orarie più calde, 12:30 – 16:00, è stata un passo concreto e responsabile, tanto da essere replicata anche in altre regioni italiane.

Siamo grati alle organizzazioni sindacali che hanno riconosciuto il valore del nostro intervento e il suo impatto a livello nazionale.

Su temi come il benessere dei lavoratori non devono esistere bandiere o differenze politiche. Si deve lavorare, insieme, per trovare soluzioni.