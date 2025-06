Calcio: Polisportiva Politici Lombardi batte Sindaci di Lombardia

La gara, che si è disputata al centro sportivo Gianni Brera di Lazzate (MB), è terminata per 3 – 0

Polisportiva Politici Lombardi batte Sindaci di Lombardia per 3 reti a 1: la gara si è disputata ieri sera presso il Centro Sportivo Gianni Brera di Lazzate (MB), promossa nell’ambito della tradizionale Festa dello Sport dalle società calcistiche “gemelle” Ardor Lazzate e Accademia Lazzate, che ogni anno crescono, educano e fanno giocare a calcio quasi 400 ragazzi suddivisi in tutte le categorie giovanili FIGC.

A capitanare la squadra dei politici lombardi, in campo con la maglia azzurra della Nazionale italiana, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, autore del goal che ha sbloccato la partita e protagonista di numerose iniziative e spunti interessanti in avanti: a cercare di contenere le sue giocate è stato Andrea Monti, Sindaco di Lazzate e capitano della squadra dei Sindaci, scesa in campo con la maglia biancoverde della Dinamo Groane: tra gli undici schierati, diversi rappresentanti dell’istituzione regionale da una parte e numerosi Sindaci e Assessori in particolare dei Comuni di Como e Monza e Brianza dall’altra.

In campo anche i Presidenti delle due società calcistiche locali, Luca Lo Cicero e Ambrogio Galli.

Ospite d’onore Antonio Finocchio, Presidente dell’Associazione “Insieme per Fily” con cui l’Ardor e l’Accademia Lazzate collaborano organizzando spesso iniziative benefiche a favore dei bimbi malati di osteosarcoma.

