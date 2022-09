Calcio, ASD Vastogirardi 3 – 1 San Nicolò Notaresco

2a giornata campionato Serie D 2022/23, Stadio ‘F. Di Tella’, Vastogirardi

Riceviamo e pubblichiamo.

Vastogirardi: Petriccione, Canale, Gallo, Gargiulo, Ruggieri, Grandis (Maione 38′ st), Sergio (Antogiovanni 8′ st), Iacullo (Fiori 8’st), Lorusso (Bentos Vasquez 9′ pt) Calemme (35′ Mocanu), Hernandez Perez.

A disposizione: Piga, Sciarretta, Donatelli, Panaro.

All. Coletti

San Nicolò Notaresco: Shiba, Cantarini, Scipioni, Bruno (Babaj), De Caro (Di Renzo), Pulsoni, Badan (E. 47′ pt), Koxha (Kuqi 7′ st), De Martino (Manari 43′ pt), Gelsi (Sedaj 26′ st), Sarli.

A disposizione: Sergio, Campestre, Blando, Gallo.

All. De Patre

Arbitro: L. Pica (Roma 1), M. D’Ottavio (Roma 2), D. Tasciotti (Latina)

Note: esce Lorusso (V.) per infortunio (9′ pt). Gargiulo (V.) amm. (39′ pt), Badan (N.) esp. (47′ pt). Sergio (V.) amm. (5′ st), Shiba (N.) amm. (13′ st), Gelsi (N.) amm. (15′ st), Maione (V.) amm (44′ st)

La cronaca della gara

Partita molto fisica per questa seconda giornata di Serie D al ‘Di Tella’ di Vastogirardi che vede i gialloblù partire in quarta già dai primi minuti. Dopo un po’ di spavento per un infortunio subito da Lorusso che costringe già al 9′ mister Coletti a sostituirlo con Bentos Vasquez, Iacullo e Calemme conducono le azioni degli undici di casa.

Superlavoro per il signor Pica che fischia parecchi falli e spavento quando un contrasto di testa tra Gargiulo e Gelsi su palla a candela fa finire entrambi a terra doloranti. Al 19′ Ruggieri svernicia la traversa con una delle sue punizioni, mentre al 21′ si vede per la prima volta il Notaresco dalle parti di Petriccione, che para in due tempi un missile di Scipioni dalla distanza.

Hernandez Perez fa il bello e il cattivo tempo davanti con Sergio e Iacullo facendo tremare almeno due volte la difesa ospite, finché Ruggieri concretizza con un gran gol di testa un calcio d’angolo ottimamente piazzato. Pesante sanzione sul finale per Badan, che commette un fallaccio sul numero 11 gialloblù: doppio giallo per lui che finisce agli spogliatoi con un tempo d’anticipo lasciando i suoi in dieci.

Il vantaggio numerico si fa sentire col Vastogirardi che continua a premere sugli ospiti, finché Calemme al 19′ st servito da destra da Hernandez Perez che vede lo spazio, il 10 gialloblù ubriaca Shiba e la mette dentro all’angolino basso.

Doppio brivido con due occasioni incredibili sempre per il Vastogirardi, sfumate per degli errori davanti la porta, costruite da Hernandez Perez e Fiori. Quest’ultimo però non si arrende e, servito dalla fascia destra da Calemme, punta Shiba e con un pallonetto basso la infila alle spalle dell’estremo difensore ospite.

Accorcia poi il Notaresco con Di Renzo che di testa concretizza un calcio d’angolo al 39′ st. Fiore ed Hernandez Perez regalano ancora un altro brivido negli ultimi secondi di tempo regolamentare, ma è ancora lunga perché il direttore di gara decide per ben 5 minuti di recupero.