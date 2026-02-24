CAL, Luciano Cimbolini componente aggiuntivo Corte dei conti del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni e un augurio di buon lavoro a Luciano Cimbolini per l’elezione a componente aggiuntivo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio.

Un incarico di grande responsabilità che rafforza il ruolo delle autonomie locali nel sistema dei controlli sulla finanza pubblica.

La designazione, approvata all’unanimità dal Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, rappresenta un importante riconoscimento del valore dell’esperienza e delle competenze maturate da Cimbolini nel rapporto con gli enti territoriali.

Rivolgo anche un sentito ringraziamento alla Presidente, Luisa Piacentini, e a tutti i membri del CAL, per il lavoro svolto e per aver favorito un percorso condiviso che conferma l’importanza del dialogo istituzionale e del coinvolgimento delle autonomie locali nelle attività della magistratura contabile, come previsto dalla normativa vigente.