Cake con formaggio e zucchine

Ingredienti
200 grammi di farina
3 uova
Mezzo bicchiere di latte
Mezzo bicchiere di olio EVO
100 grammi di formaggio filante
200 grammi di stracchino
2 zucchine
Menta fresca q.b.
10 grammi di lievito per torte non zuccherato
Olio evo per la frittura q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.
Procedimento
Anche questa è una ricetta per una cena particolare, facile da preparare.
Innanzitutto, tagliamo le zucchine a dadini, lasciandone una minima parte a rondelle, non devono essere grandi, in questo caso ne basta una sola.
In una padella facciamo scaldare un poco di olio per poi far appassire le verdure.
In una ciotola sbattiamo le uova assieme a latte e olio.
Setacciamo la farina e facciamo un impasto con le uova sbattute, il formaggio filante tagliato a dadini, lo stracchino, delle foglie di menta fresca tritate, oltre che il lievito.
Regoliamo di sale e di pepe e impastiamo fino ad ottenere un composto omogeneo ed elastico.
Se è troppo secco aggiungiamo un goccio di latte o un po’ di farina se, al contrario, resta troppo liquido.
Riempiamo degli stampini della forma che desideriamo, non completamente, per evitare che durante la cottura possa debordare. Guarniamo con le zucchine a rondelle.
Facciamo cuocere a 180 gradi in forno preriscaldato per circa 20 minuti.
È preferibile consumarle calde.
Come variante possiamo usare altri formaggi morbidi o aggiungere altre erbe officinali.
Abbiniamo un Verdicchio.
Buon appetito!
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.