Caivano, Manfredi: solidarietà a don Patriciello, Meloni e Cappellari

Piena solidarietà a don Maurizio Patriciello, alla Premier Giorgia Meloni e al giornalista Marco Cappellari per le minacce ricevute.

A Caivano la battaglia per la legalità va avanti e non si ferma davanti ai tentativi di intimidazioni.

L’auspicio è che, insieme con le iniziative per la sicurezza, si realizzino anche quelle per il lavoro e lo sviluppo del territorio, che sono fondamentali per sottrarre definitivamente ogni spazio alla criminalità.