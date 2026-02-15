Caivano, Fico: solidarietà a don Patriciello, Meloni e Cappellari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Esprimo piena vicinanza a don Maurizio Patriciello, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al giornalista Marco Cappellari per i gravi e inquietanti messaggi intimidatori ricevuti.

Si tratta di episodi che meritano una ferma condanna.

Le minacce e le intimidazioni sono incompatibili con i principi della legalità e del vivere civile.

È dovere di tutti continuare a difendere i valori democratici con responsabilità e determinazione.