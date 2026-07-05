‘Caivano Dream apre ‘Brividi d’Estate 2026’

Teatro civile, grandi classici, musica, mistero e memoria nella terza settimana della rassegna, con cinque appuntamenti tra sogni, identità, storia e mistero

Riceviamo e pubblichiamo.

È una settimana costruita intorno alle grandi storie dell’uomo quella che attende gli spettatori di ‘Brividi d’Estate 2026’, la rassegna in scena al Real Orto Botanico di Napoli, che da mercoledì 8 a domenica 12 luglio 2026 proporrà cinque appuntamenti capaci di alternare emozione, riflessione, divertimento e partecipazione.

Dal racconto contemporaneo alla riscoperta di figure femminili dimenticate, dal coinvolgimento diretto del pubblico con il celebre murder party ai grandi classici della letteratura italiana, fino a un omaggio poetico a Napoli, la rassegna conferma la sua identità, capace di coniugare intrattenimento e riflessione, offrendo ogni sera linguaggi, atmosfere e suggestioni differenti in uno dei luoghi più affascinanti della città.

Ad aprire il percorso, mercoledì 8 luglio, sarà ‘Caivano Dream – Se puoi sognarlo devi farlo’, scritto e interpretato da Fulvio Sacco insieme a Christian Giroso.

Un invito a guardare oltre i limiti imposti dalla realtà, a interrogarsi sul significato dei propri desideri e sulla forza necessaria per trasformarli in futuro.

Il giorno seguente, giovedì 9 luglio, il racconto cambia prospettiva, tornando indietro di quattro secoli con ‘La Ciulla’, scritto e diretto da Carlo Faiello.

Gea Martire, Chiara Di Girolamo, Elisabetta D’Acunzo e l’ensemble musicale composto da Pasquale Nocerino, Gianluca Mercurio, Marco Di Palo, Vittorio Cataldi ed Edo Puccini, restituiranno il ritratto di una figura intensa, moderna e sorprendentemente attuale.

Dopo il racconto e la memoria arriva il gioco, venerdì 10 luglio, in cui il pubblico non resterà seduto a osservare, ma entrerà direttamente nella storia con il secondo appuntamento de ‘La cena con delitto’, il celebre murder party del Pozzo e il Pendolo.

Il fine settimana si aprirà, sabato 11 luglio, con uno dei testi che più hanno segnato la letteratura del Novecento. Paolo Cresta porta in scena ‘Uno, nessuno e centomila’ di Luigi Pirandello. A distanza di oltre un secolo dalla sua pubblicazione, il viaggio di Vitangelo Moscarda continua a interrogare il presente.

A chiudere la settimana, domenica 12 luglio, sarà invece Napoli, o meglio, le sue voci, i suoi ricordi, le sue melodie con ‘Lettere al vento’, interpretato da Rosaria De Cicco e Massimo Masiello, con le musiche di Luca Mennella e la drammaturgia e regia di Annamaria Russo.

La città prende parola attraverso i suoi luoghi simbolo e le sue canzoni, dando vita a un racconto poetico nel quale memoria, ironia e sentimento si intrecciano fino a trasformarsi in un’unica, intensa dichiarazione d’amore.

Brividi d’Estate 2026, Real Orto Botanico di Napoli

Mercoledì 8 ˃ domenica 12 luglio 2026

Info al numero 0815422088

biglietti www.ilpozzoeilpendolo.it e sul circuito ETES.