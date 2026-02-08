‘Cafè Chantant My World’ al Teatro Sannazaro

Lara Sansone in scena a Napoli dal 12 al 22 febbraio

Dopo dieci sold out consecutivi registrati tra dicembre e gennaio e con diverse repliche già esaurite anche nel calendario di febbraio, il ‘Café Chantant’ torna al Teatro Sannazaro di Napoli con ‘My World’, il nuovo viaggio scenico ideato e interpretato da Lara Sansone.

Un successo che si rinnova e si conferma, celebrando trent’anni di magia, emozioni e teatralità senza confini. Trent’anni di un format unico e inimitabile, capace di evolversi restando fedele alla propria anima: tradizione, rito, festa.

Il ‘Café Chantant’ è musica, colore, energia, meraviglia. È uno spettacolo che da tre decenni incanta e conquista il pubblico, replica dopo replica.

Con ‘My World’, questo universo spettacolare si veste di una nuova luce.

Lara Sansone firma un’esperienza immersiva e sorprendente, un racconto scenico che conduce lo spettatore tra mondi, suggestioni e sogni, coinvolgendolo sin dal primo passo dentro il teatro.

Sul palco, insieme a Lara Sansone, un cast ricchissimo: Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Toni Guido, Mario Andrisani, Antonio Marino, affiancati dall’orchestra e dal balletto del ‘Café Chantant’.

Lo spettacolo si avvale delle scene di Michele Gigi, delle musiche di Ettore Gatta, delle coreografie di Alessandro Di Napoli, dei costumi di Luisa Gorgi Marchese e Mariano Ranno, delle luci di Luigi Della Monica, del trucco e parrucco di Ciro Florio e degli accessori di Carmine Russo.

Ufficio stampa di Roberta D’Agostino. Una produzione Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro. Con l’organizzazione di Salvatore Vanorio.

In scena prende vita un mondo fatto di oltre duecento costumi, veri quadri viventi che trasformano ogni quadro in emozione pura; luci che disegnano atmosfere; scenografie capaci di accompagnare il pubblico in una favola moderna, sospesa tra ironia, leggerezza e sogno.

Come da tradizione, il ‘Café Chantant’ non comincia con il buio in sala, ma nel momento stesso in cui si varca la soglia del teatro. L’ambiente si trasforma in un autentico caffè – concerto, dove artisti, musicisti e ballerini accolgono il pubblico in un’atmosfera sospesa tra realtà e immaginazione.

Tra tavoli, quinte e musica dal vivo, gli spettatori diventano parte integrante di un gioco teatrale unico, inclusivo e irresistibile.

Il Teatro Sannazaro torna così a essere un luogo dove tutto è possibile. Uno spazio in cui la quotidianità si dissolve e lascia posto all’incanto. Attori, cantanti, ballerini, musicisti e comici si fondono in un vortice di talento e vitalità, pronti a contagiare il pubblico con l’energia luminosa del ‘Café Chantant’.

Un’esperienza che non si guarda soltanto ma che si vive e si condivide.

Benvenuti nella nostra festa. Benvenuti nel nostro scintillante, inesauribile mondo.

Orari spettacoli:

giovedì 12 febbraio 2026 – ore 21:00

venerdì 13 febbraio 2026 – ore 21:00

sabato 14 febbraio 2026 – ore 21:00 – Sold Out

domenica 15 febbraio 2026 – ore 18:00

venerdì 20 febbraio 2026 – ore 21:00

sabato 21 febbraio 2026 – ore 21:00

domenica 22 febbraio 2026 – ore 18:00