‘Cafè Chantant’ al Teatro Sannazaro

Uno spettacolo di e con Lara Sansone in scena a Napoli dal 26 dicembre all’8 gennaio

Dal 26 dicembre 2022 al Teatro Sannazaro torna il Cafè Chantant uno spettacolo di e con Lara Sansone con Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Savio De Martino, Francesco D’Alena e Mario Andrisani e il balletto e l’orchestra del ‘Cafè Chantant’.

Le musiche e la direzione d’orchestra sono di Ettore Gatta, i costumi di Romeo Gigli, le coreografie di Alessandro Di Napoli, il disegno luci di Luigi Della Monica e le scene di Francesca Mercurio.

Una Produzione Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro.

La formula dello spettacolo, ideata ventisette anni fa, da Lara Sansone, si conferma vincente; un lavoro che rispetta appieno la linea della Tradizione tipica del teatro Sannazaro ed è apprezzato dal pubblico che, edizione dopo edizione, mostra di gradire questo show in cui si fondono, con sapiente equilibrio, musica, teatro e ballo.

Lo spettacolo è concepito per regalare anche a Napoli un lavoro che possa restare in scena a lungo come succede in alcune capitali europee con il fado o il flamenco o con i musical americani.

Mitico tempio del varietà napoletano che ha cavalcato la storia fino ad arrivare ai nostri giorni, ammantandosi di un’aneddotica ai limiti del favolistico, il ‘Cafè Chantant’ non è solo una grande festa spettacolo.

Il ‘Cafè Chantant’ è un “modo” di fare teatro, di giocare con gli stereotipi, con le citazioni, con le dissacrazioni, con i ricordi.

Una successione imprevedibile e mai uguale di performance di teatro, musica, danza e cabaret avvolge una platea fatta non più di belle poltrone messe in ordinata fila, ma di tavoli.

Il pubblico viene coinvolto in una incredibile macchina teatrale totale. Un’antica tradizione rinnovata ogni anno in forme sempre diverse e al passo con i tempi. Perché l’originario Café Chantant della Belle Époque, simbolo della vita spensierata, non parlava mai al passato, ma sempre al presente e al futuro.

Dice Lara Sansone:

Non potevamo esimerci dal mettere in programma il nostro amatissimo format che è diventato un vero e proprio cult delle feste natalizie. Il Sannazaro diventerà ancora un luogo dell’arte e dell’anima dove lo spettatore è totalmente al centro dell’azione scenica e diventa protagonista consapevole ed inconsapevole di una grande festa del teatro. Il nostro spettacolo, nato oltre venti anni or sono è da considerarsi un autentico format teatrale. Reinventiamo e reiteriamo azioni sceniche antiche e modernissime allo stesso tempo. Senza una apparente logica, l’unico fil rouge è l’operazione stessa, completamente pensata per il pubblico.

Carmela Autiero con il suo ‘Murzillo chic’ ha ideato una coccola culinaria ad hoc.

Dice la Autiero:

Mi sono ispirata alle atmosfere del cafè chantant ed al periodo del Natale ed ho ideato un biscotto colorato e molto adatto allo show. Vado avanti con la mia idea di coccole e spettacoli, gastronomia e cultura.

Orari repliche

lunedì 26 dicembre ore 21:00

martedì 27 dicembre ore 21:00

mercoledì 28 dicembre ore 21:00

giovedì 5 gennaio ore 21:00

venerdì 6 gennaio ore 21:00

sabato 7 gennaio ore 21:00

domenica 8 gennaio ore 18:00

Teatro Sannazaro

Via Chiaia 157 Napoli

081-411723 | 081-418824