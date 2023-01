‘Cafards – Il buio dopo l’alba’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 19 al 22 gennaio

Da giovedì 19 a domenica 22 gennaio 2023 presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena ‘Cafards – Il buio dopo l’alba’ drammaturgia e regia Nick Russo, con Giacomo Bottoni, Gledis Cinque, Beatrice Gattai, Andrea Pellizzoni, Filippo Tirabassi.

Disegno luci: Federico Toraldo

costumi: Noemi Intino

produzione: PaT – Passi Teatrali

Uno scenario post apocalittico concentrato in una stanza e cinque personaggi che lottano

per la sopravvivenza, del corpo e dell’anima.

Qualcosa si muove, dentro. Ed è quello che fa più baccano.

Un mondo in rovina, l’estinzione dell’umanità è alle porte. In una villetta sul mare, Matteo è di guardia alla sorella Claudia, incosciente sul divano per una ferita d’arma da fuoco, quando Vale, Filo e Mary trovano rifugio nell’edificio.

Attirati da un messaggio trasmesso a ripetizione, erano diretti verso la stazione Radio. La possibilità della salvezza, prevista per l’alba, costringe i personaggi a una notte di interminabile attesa.

‘Cafards – Il buio dopo l’alba’ è lo spettacolo che vorreste non vedere, perché parla di ciò di cui vorreste non parlare. Non troppo tempo fa, siamo stati tutti confinati, costretti a confrontarci con i nostri cari e con noi stessi, a rimettere in dubbio le nostre certezze, il lavoro, gli affetti. Una vera e propria fine del mondo a cosa ci porterebbe? Qui, all’interno di questa instabilità fisica, emotiva e mentale, i personaggi di Cafards si trovano a vivere quella realtà, spinta fino all’estremo. Cinque superstiti si amano e si combattono, tra loro e dentro loro stessi, cercando disperatamente di fare la cosa giusta, di restare umani, di proteggere i propri cari, nella vana rincorsa verso la sopravvivenza, del corpo e dell’anima.

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Via Jacopa de’ Settesoli, 3 – 00153 Roma

feriali ore 21:00, festivi ore 17:30

biglietto intero €13,00, ridotto €10,00 prevista tessera associativa

Contatti:

06-5814004 / info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it